Не створюйте ілюзій - Шмигаль передрік два роки життя в обмеженнях

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 14:58

Денис Шмигаль наголосив, що вихід України з карантину не означатиме, що українцям буде все дозволено, як раніше.

Новину передає «Преса України».

Голова українського уряду Денис Шмигаль попередив, що країна житиме в обмеженнях ще два роки. Від епідемічної ситуації в кожному регіоні залежатиме, чи буде діяти той чи інший вид обмежень. Так, у Кабміні визначили три режими обмежень - червоний, помаранчевий, жовтий.

«Жовтий - коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі, і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий - це якщо кількість хворих починає рости, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний - це lockdown, коли регіон або країна фактично закриваються повністю, як зараз», - роз’яснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також порадив українцям не створювати ілюзії, що в травні карантин завершиться і всі будуть жити так, як жили раніше.