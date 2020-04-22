Реформа Супрун передбачає звільнення лікарів - Степанов

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 14:37

Очільник МОЗ Максим Степанов попередив, що в разі реалізації другого етапу реформи Супрун, лікарів доведеться звільнити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що другий етап медреформи, розпочатої американкою Уляною Супрун, може залишити частину лікарів без роботи. Очільник МОЗ пояснив, що через реформу не усі медзаклади зможуть отримати фінансування. Саме через це деяких лікарів доведеться звільнити.

«У зв'язку зі стартом другого етапу реформи охорони здоров'я, всі наші заклади охорони здоров'я - міські, районні, обласні лікарні - перейшли на іншу систему фінансування. Тобто фінансуються через Національну службу здоров'я України за договорами за конкретні медичні послуги ... З більш як 1 600 договорів, укладених з медичними установами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Вони в 2020 році отримають менше грошей, ніж це було в 2019 році. І це зменшення - від 10 до 50%», - додав він.

Для прикладу він навів ситуацію в обласному Центрі екстреної медичної допомоги в Запоріжжі. За його словами, тут «швидка допомога» недоотримає 67 мільйонів гривень уже в поточному році. Це означає, що бригади «швидкої» скоротять зі 154 до 110, що в свою чергу зробить «швидку» зовсім не швидкою й людям доведеться чекати на допомогу.