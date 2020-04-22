Карантин в Україні знову продовжили

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 14:03

Українці житимуть в умовах карантину щонайменше до 11 травня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, Кабмін офіційно прийняв рішення не завершувати карантин 24 квітня, як планувалось раніше. Так, він триватиме до 11 травня. Крім того, ніяких послаблень очікувати не варто.

Український уряд вважає, що країна за цей час пройде піковий період захворюваності на коронавірус.

«При прийнятті рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може наступити на початку травня», - пояснив голова уряду Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що план виходу з карантину передбачає 5 етапів, а поки українці мають навчитися жити в карантинних умовах.