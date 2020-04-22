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Денис Шмигаль вірить, що під час карантину українцям можна буде запропонувати роботу, за яку платитимуть зарплату в 6-8 тисяч гривень. Тобто в 7 разів меншу, ніж у нього самого.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Кабміні працюють над створенням півтисячі робочих місць. За його словами, українці зможуть в умовах карантину працювати і заробляти кошти, не очікуючи, що держава їм щось заплатить під час пандемії.
«Ось у нас є шанс створити кілька сотень тисяч робочих місць, не те що в цьому році, а буквально вже в ці місяць-півтора ... недорогих (робочих місць, - ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень», - йшлось в його заяві.
Для прикладу Денис Шмигаль навів роботи з укладення бруківки чи проводити озеленення. До слова, у березні голова українського уряду отримав зарплату 45 994,29 грн.
12:51: Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль
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