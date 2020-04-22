Грета Тунберг поділилась новим агітаційним відео

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17-річна екоактивістка Грета Тунберг нагадала про важливу проблему зміни клімату, представивши незвичний відеоролик.
Новину передає «Преса України».
Юна активістка Грета Тунберг поділилась новим відео з метою змусити людство до більш активних заходів щодо боротьби зі зміною клімату. На відео можна побачити палаючий будинок, в якому сім’я займається звичними справами, не реагуючи на полум’я та дим повсюду.
Ролик був випущений креативним агентством FF, що базується у Лос-Анджелесі.
Відео закінчується фразою «Наш будинок горить. Реагуйте». До слова, на тлі карантинних заходів рівень забруднення у всьому світі знизився. Так, небо над Нью-Делі стало блакитним, а у венеціанських каналах вода стала чистішою. Проте кліматичні активісти, в тому числі шведська активістка Грета Тунберг, заявляють, що цього недостатньо.
12:51: Під час карантину українцям пропонуватимуть зарплату 6-8 тисяч гривень – Шмигаль
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