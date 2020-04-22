Дефіцит антисептиків в Україні подолано

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 11:44

«Укрспирт» надав компаніям-виробникам антисептика достатньо сировини.

Новину передає «Преса України».

Держпідприємство «Укрспирт» повідомило, що гострий дефіцит антисептичних засобів, який виник на тлі пандемії, уже подолано. Підприємство надало виробникам антисептиків 2,6 млн літрів сировини.

«В результаті антисептики з'явилися майже в кожному магазині та аптеці. Гострий дефіцит подолано. Але ми не зупиняємося. Замовлення від українських виробників продовжують надходити», - відзвітував виконувач обов’язків директора «Укрспирту» Сергій Блеськун.

До слова, 30 березня ВРУ дала добро законопроекту №3275, який дозволяє виготовляти антисептиків на базі заводів «Укрспирт». 2 квітня лідер країни Володимир Зеленський поставив підпис під законом.