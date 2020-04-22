В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 11:04

За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 467 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 6592 випадки захворювання на COVID-19. З них 174 летальних випадки та 424 пацієнти, які одужали. Як наголошують у відомстві, за добу хворих побільшало на 467 осіб.

Найбільше випадків інфекції в Чернівецькій області — 1053. На другому місці Київ з 989 випадками. На третьому місці Івано-Франківська область з 589 випадками. У топ-5 потрапили Тернопільська та Рівненська області, 471 та 353 випадки відповідно.

«Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні», - наголосили у прес-службі МОЗ.

До слова, найменше випадків COVID-19 у Чернігівській області — 13. 16 у Донецькій області.