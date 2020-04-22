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За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 467 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 6592 випадки захворювання на COVID-19. З них 174 летальних випадки та 424 пацієнти, які одужали. Як наголошують у відомстві, за добу хворих побільшало на 467 осіб.
Найбільше випадків інфекції в Чернівецькій області — 1053. На другому місці Київ з 989 випадками. На третьому місці Івано-Франківська область з 589 випадками. У топ-5 потрапили Тернопільська та Рівненська області, 471 та 353 випадки відповідно.
«Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні», - наголосили у прес-службі МОЗ.
До слова, найменше випадків COVID-19 у Чернігівській області — 13. 16 у Донецькій області.
11:04: В Україні стабільно збільшується кількість хворих на COVID-19
10:36: Працівників «Укрзалізниці» планують перевести на чотириденний робочий тиждень
09:56: У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус
09:14: У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки
08:38: Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій
08:04: Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців
07:36: До липня українських вчителів-пенсіонерів змусять підписати договір
15:11: У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина
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