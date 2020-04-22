Працівників «Укрзалізниці» планують перевести на чотириденний робочий тиждень

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 10:36

В «Укрзалізниці» приймуть відповідне рішення у разі продовження карантинних заходів в країні.

Новину передає «Преса України».

На засіданні правління держкомпанії «Укрзалізниця» розглянули можливість переведення працівників на чотириденний робочий тиждень. Нововведення може вступити в силу з 1 липня, для цього необхідно аби карантин в країні продовжили.

«Наша головна мета - забезпечення здоров'я та безпеки для наших співробітників і клієнтів. Операційна та фінансова стабільність компанії за підтримки належного рівня ліквідності та збереження робочих місць є також нашим пріоритетом», - прокоментував голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунер.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» прийняла ряд антикризових заходів. Зокрема, обмежено закупівлю товарів та послуг, знижено витрати дизельного палива, електроенергії. Також призупинено розгляд питань про одноразові заохочення, доплати, надбавки, компенсацій оренди житла працівникам.