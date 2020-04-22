У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 09:56

Анатолій Ульянов звернув увагу на те, що американський телепроповідник Кеннет Коупленд записав відео, на якому він «виганяє» COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Ульянов згадав на своїй сторінці у соцмережі про телеєвангеліста Кеннета Коупленда. 83-річний американський релігійний діяч «вигнав» коронавірус за допомогою «божественного вітру».

«Пам'ятайте телеєвангелістів, які люблять втручатися в долі Незалежності пострадянських держав і насаджувати там "вічні цінності" (патріархат, гомофобію і невігластво), тому що наші звільнені батьківщини занадто слабкі, щоб протягом однієї ночі експортувати всіх цих чортів з мішками на головах за свої рубежі? Найвідомішим з подібних персонажів є Кеннет Коупленд, який ще пару тижнів тому вигнав коронавірус за допомогою "божественного вітру", а ми все пропустили, і як і раніше ходимо в масках ..», - жартівливо зазначив він.

Нагадаємо, станом на 22 квітня у США найбільше випадків COVID-19 - 819,175. З них 45,343 летальні випадки.