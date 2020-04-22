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Анатолій Ульянов звернув увагу на те, що американський телепроповідник Кеннет Коупленд записав відео, на якому він «виганяє» COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Ульянов згадав на своїй сторінці у соцмережі про телеєвангеліста Кеннета Коупленда. 83-річний американський релігійний діяч «вигнав» коронавірус за допомогою «божественного вітру».
«Пам'ятайте телеєвангелістів, які люблять втручатися в долі Незалежності пострадянських держав і насаджувати там "вічні цінності" (патріархат, гомофобію і невігластво), тому що наші звільнені батьківщини занадто слабкі, щоб протягом однієї ночі експортувати всіх цих чортів з мішками на головах за свої рубежі? Найвідомішим з подібних персонажів є Кеннет Коупленд, який ще пару тижнів тому вигнав коронавірус за допомогою "божественного вітру", а ми все пропустили, і як і раніше ходимо в масках ..», - жартівливо зазначив він.
Нагадаємо, станом на 22 квітня у США найбільше випадків COVID-19 - 819,175. З них 45,343 летальні випадки.
09:56: У Мережі нагадали, що відомий телепроповідник «вигнав» коронавірус
09:14: У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки
08:38: Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій
08:04: Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців
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15:11: У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина
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