У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки

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Єврочиновники виступили за проведення футбольних чемпіонатів на тлі пандемії, тим часом у ВООЗ попередили про можливі повторні хвилі Covid-19.
Новину передає «Преса України».
УЄФА та національні асоціації провели відеоконференцію. Її темою стало проведення футбольних чемпіонатів. Так, єврочиновники рекомендували країнам дограти свої чемпіонати.
Тим часом у ВООЗ нагадали про рекомендацію відкласти проведення всіх міжнародних футбольних турнірів до кінця 2021 року з метою уникнення повторних хвиль Covid-19.
«Дискусія була палкою, конференція, яка повинна була тривати всього одну годину, йшла дві з половиною години і на підвищених тонах», - розповів один з учасників наради.
В результаті ситуація з футбольним сезоном 2020 залишається неясною.
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