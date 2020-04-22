У ВООЗ порадили УЄФА забути про футбол майже на два роки

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 09:14

Єврочиновники виступили за проведення футбольних чемпіонатів на тлі пандемії, тим часом у ВООЗ попередили про можливі повторні хвилі Covid-19.

Новину передає «Преса України».

УЄФА та національні асоціації провели відеоконференцію. Її темою стало проведення футбольних чемпіонатів. Так, єврочиновники рекомендували країнам дограти свої чемпіонати.

Тим часом у ВООЗ нагадали про рекомендацію відкласти проведення всіх міжнародних футбольних турнірів до кінця 2021 року з метою уникнення повторних хвиль Covid-19.

«Дискусія була палкою, конференція, яка повинна була тривати всього одну годину, йшла дві з половиною години і на підвищених тонах», - розповів один з учасників наради.

В результаті ситуація з футбольним сезоном 2020 залишається неясною.