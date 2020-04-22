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Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 08:38
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Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій

Владислав Криклій обнадіяв українців заявою про відновлення авіасполучень. За його прогнозом, цього літа українці зможуть політати.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у зв’язку пандемією коронавірусу українцям варто планувати літню відпустку на кінець літа.

«Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою і близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не росте», - прокоментував він.

За його словами, Україна спостерігатиме за тим, коли авіасполучення відкриватимуть інші країни й сама слідуватиме їх прикладу. Криклій підкреслив, що у разі позитивного ходу подій внутрішні рейси можуть відкрити раніше міжнародних.

 

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