Українці встигнуть помандрувати літом на літаках – Криклій

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Владислав Криклій обнадіяв українців заявою про відновлення авіасполучень. За його прогнозом, цього літа українці зможуть політати.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у зв’язку пандемією коронавірусу українцям варто планувати літню відпустку на кінець літа.
«Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою і близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не росте», - прокоментував він.
За його словами, Україна спостерігатиме за тим, коли авіасполучення відкриватимуть інші країни й сама слідуватиме їх прикладу. Криклій підкреслив, що у разі позитивного ходу подій внутрішні рейси можуть відкрити раніше міжнародних.
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