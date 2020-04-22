Трамп вирішив не давати грін-карт впродовж двох місяців

Аня Мартинюк 22 квітня 2020, 08:04

73-річний президент США Дональд Трамп заявив, що лотерея грін-карт призупиняється.

Новину передає «Преса України».

Американський президент Дональд Трамп попередив, що лотерея грін-карт буде призупинена. За його словами, розпорядження про імміграцію має тимчасовий характер. Так, протягом 60 днів постійних посвідок на проживання не видаватимуть.

Відповідна заява прозвучала під час брифінгу в Білому домі.

Очікується, що відповідний наказ заплановано до підписання сьогодні, 22 квітня. Згодом буде прийнято рішення, чи продовжувати заборону.

Нагадаємо, США стоять на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Тут 819,175 випадків інфікування, з яких 45,343 летальні випадки та 82,973 людини одужали. Всього у світі 2,557,837 випадків інфікування, з яких 177,674 смерті.