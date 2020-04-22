До липня українських вчителів-пенсіонерів змусять підписати договір

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У МОН нагадали, які зміни чекають вчителів-пенсіонерів та «вічних директорів».
Новину передає «Преса України».
У МОН нагадали, що до 30 квітня поточного року керівники шкіл повинні поспілкуватись з вчителями-пенсіонерами на тему переходу на строкові договори. Літні вчителі повинні будуть прийняти рішення до 1 липня.
Так, спочатку вони матимуть договір на рік, а наступні – до 3 років. Чи продовжувати з вчителем-пенсіонером договір вирішуватиму директор навчального закладу. У МОН нагадали, що відповідна норма випливає з чинного Закону «Про повну загальну середню освіту».
Варто зазначити, що вчителі, які підпишуть договір, не матимуть змін у заробітній платі. Вони також матимуть відпустку. В цілому, права вчителя не сильно зміняться.
До слова, директорів шкіл також чекають зміни. Вони не матимуть права перебувати на посаді більш як два терміни по 6 років поспіль в одному закладі. Крім того, до 1 липня директори також будуть переведені на строкові трудові договори на 6 років.
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