У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 15:11

Джерела запевнили, що лідер КНДР Кім Чен Ин не знаходиться в критичному стані після операції на серці.

Новину передає «Преса України».

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap заявило, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не є тяжко хворий, посилаючись на слова урядового чиновника.

В окремому звіті Daily NK, що базується в Сеулі, зазначено, що пан Кім видужав після операцій на серці, яку йому провели в Пхеньяні. Також наголошується, що його стан покращується.

Посадовець Міністерства міжнародних зв'язків Комуністичної партії Китаю також повідомив Reuters, що верховний лідер не вважається критично хворим, як про це повідомляють ряд ЗМІ. Зокрема, CNN, де журналісти заявили, що Кім Чен Ин знаходиться у критичному стані після невдалої операції.