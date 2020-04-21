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У всьому світі - в Китаї, Італії, США та Австралії - від COVID-19 помирає набагато більше чоловіків, ніж жінок.
Новину передає «Преса України».
За словами генетиків, пояснити, чому чоловіки частіше помирають від коронавірусної інфекції, можна. Як зазначається, статеві хромосоми та гени роблять чоловіків більш сприйнятливими до захворювання.
«Жінки мають дві копії хромосоми середнього розміру (називають Х). У чоловіків є лише одна Х-хромосома і маленька Y-хромосома, яка містить мало генів», - зазначили вчені.
Також наголошується, рівень тестостерону пов'язаний з багатьма захворюваннями, зокрема із захворюваннями серця. І він може вплинути на тривалість життя. Також у чоловіків менше естрогену, ніж у жінок, який захищає від багатьох захворювань, включаючи серцеві.
Ще одна причина, через яку чоловіки помирають частіше від коронавірусу – поведінка. Вживання більше алкоголю, паління та небажання звертатись до лікарів за допомогою.
15:11: У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина
14:51: Генетики пояснили, чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки
13:26: Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі
12:47: Після карантину Мальдіви можуть стати популярнішими серед туристів – експерт
12:14: Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом
11:35: Заробила мільярд на косметиці – Кайлі Дженнер показала обличчя без мейкапу
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