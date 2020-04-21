Генетики пояснили, чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 14:51

У всьому світі - в Китаї, Італії, США та Австралії - від COVID-19 помирає набагато більше чоловіків, ніж жінок.

Новину передає «Преса України».

За словами генетиків, пояснити, чому чоловіки частіше помирають від коронавірусної інфекції, можна. Як зазначається, статеві хромосоми та гени роблять чоловіків більш сприйнятливими до захворювання.

«Жінки мають дві копії хромосоми середнього розміру (називають Х). У чоловіків є лише одна Х-хромосома і маленька Y-хромосома, яка містить мало генів», - зазначили вчені.

Також наголошується, рівень тестостерону пов'язаний з багатьма захворюваннями, зокрема із захворюваннями серця. І він може вплинути на тривалість життя. Також у чоловіків менше естрогену, ніж у жінок, який захищає від багатьох захворювань, включаючи серцеві.

Ще одна причина, через яку чоловіки помирають частіше від коронавірусу – поведінка. Вживання більше алкоголю, паління та небажання звертатись до лікарів за допомогою.