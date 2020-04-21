В МОЗ наполягли на вакцинації під час пандемії

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 14:28

В МОЗ наголосили, що з таким закликом виступає ВООЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 квітня, в МОЗ заявили, що українців варто вакцинувати навіть під час пандемії коронавірусу.

«Під час COVID-19 важливо продовжувати вакцинацію. Із 21 до 26 квітня проходить Європейський тиждень імунізації. З ініціативи ВООЗ, в Україні цей тиждень відбувається щорічно із 2006 року. Його мета - підвищити рівень вакцинування завдяки тому, що люди більше знатимуть і розумітимуть процеси, пов’язані із імунізацією», - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що в ВООЗ при вакцинації закликають дотримуватися заходів профілактики.