В МОЗ наполягли на вакцинації під час пандемії

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В МОЗ наголосили, що з таким закликом виступає ВООЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 квітня, в МОЗ заявили, що українців варто вакцинувати навіть під час пандемії коронавірусу.
«Під час COVID-19 важливо продовжувати вакцинацію. Із 21 до 26 квітня проходить Європейський тиждень імунізації. З ініціативи ВООЗ, в Україні цей тиждень відбувається щорічно із 2006 року. Його мета - підвищити рівень вакцинування завдяки тому, що люди більше знатимуть і розумітимуть процеси, пов’язані із імунізацією», - зазначено в повідомленні.
Також наголошується, що в ВООЗ при вакцинації закликають дотримуватися заходів профілактики.
15:11: У Південній Кореї розповіли про стан здоров’я Кім Чен Ина
14:51: Генетики пояснили, чому від коронавірусу частіше помирають чоловіки
13:26: Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі
12:47: Після карантину Мальдіви можуть стати популярнішими серед туристів – експерт
12:14: Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом
11:35: Заробила мільярд на косметиці – Кайлі Дженнер показала обличчя без мейкапу
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