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У Польщі почали готуватися до зростання безробіття

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 14:00
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У Польщі почали готуватися до зростання безробіття

Пандемія коронавірусу сильно нашкодила Польщі, де раніше трудились трудові мігранти з України.

Новину передає «Преса України».

За даними польських ЗМІ, через карантин у Польщі 100 тисяч осіб втратили роботу. Як зазначає видання «Rzeczpospolita», яке посилається на економіста Пьотра Млодоса, подібна криза спостерігалась у 2009 році.

Тим не менше, чиновники наголошують, що наразі важко говорити про кількісне зростання безробіття через специфіку трудових договорів.

До слова, віце-прем’єр-міністр Ядвіга Емілевич додав, що завдяки відтоку трудових мігрантів з України, у Польщі зменшиться зростання безробіття. Так, поляки матимуть змогу зайняти місця українських робочих. 

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