У Польщі почали готуватися до зростання безробіття

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Пандемія коронавірусу сильно нашкодила Польщі, де раніше трудились трудові мігранти з України.
Новину передає «Преса України».
За даними польських ЗМІ, через карантин у Польщі 100 тисяч осіб втратили роботу. Як зазначає видання «Rzeczpospolita», яке посилається на економіста Пьотра Млодоса, подібна криза спостерігалась у 2009 році.
Тим не менше, чиновники наголошують, що наразі важко говорити про кількісне зростання безробіття через специфіку трудових договорів.
До слова, віце-прем’єр-міністр Ядвіга Емілевич додав, що завдяки відтоку трудових мігрантів з України, у Польщі зменшиться зростання безробіття. Так, поляки матимуть змогу зайняти місця українських робочих.
13:26: Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі
12:47: Після карантину Мальдіви можуть стати популярнішими серед туристів – експерт
12:14: Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом
11:35: Заробила мільярд на косметиці – Кайлі Дженнер показала обличчя без мейкапу
10:25: Німець на Ferrari показав, як розважається на карантині
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