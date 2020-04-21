Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Аналітики роз’язнили, що відбуватиметься на тлі падіння нафтових цін
  • В Україні 5710 випадків COVID-19 – МОЗ
  • Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн

Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 13:26
Версія для друку
Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі

Юрій Вітренко запропонував зберігати «лишню» нафту в Україні. 

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко, який прославився завдяки своїм багатомільйонним преміям, зробив цікаву заяву. За його словами, Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу. Також він пропонує зберігати чорне золото у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

«Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати», - наголосив він.

Така заява пролунала на тлі історичного падіння світових нафтових цін. Як відомо, на ринку нафти спостерігається перевищення пропозиції над попитом.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції