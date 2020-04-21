Мільйонери з «Нафтогазу» придумали, що робити з надлишком нафти у світі

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 13:26

Юрій Вітренко запропонував зберігати «лишню» нафту в Україні.

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко, який прославився завдяки своїм багатомільйонним преміям, зробив цікаву заяву. За його словами, Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу. Також він пропонує зберігати чорне золото у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

«Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати», - наголосив він.

Така заява пролунала на тлі історичного падіння світових нафтових цін. Як відомо, на ринку нафти спостерігається перевищення пропозиції над попитом.