Після карантину Мальдіви можуть стати популярнішими серед туристів – експерт

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 12:47

Нікі Келвін розповів, що чекає мандрівників після закінчення карантину. За його прогнозом, поїздки не будуть колишніми.

Новину передає «Преса України».

Директор туристичного сайту The Points Guy Нікі Келвін розповів виданню HELLO! Про те, як виглядатимуть подорожі після пандемії коронавірусу.

«Коли коронавірус буде поборено і ми потихеньку починаємо виходити з карантину, світ уже буде іншим. Багато елементів нашого повсякденного життя зміниться, і ми знаємо, що подорожі, ймовірно, теж не будуть такими, як раніше», - розповів він.

За його словами, у мандрівників перевірятимуть температуру, також, можливо, вони демонструватимуть дані про імунізацію.

«Очікуйте суворих програм прибирання, надягання масок та рукавичок, а також систем для розповсюдження пасажирів на літаку. Ми вже бачимо, як деякі авіакомпанії блокують усі середні місця, і це може стати нормою, коли ми намагаємось підтримувати соціальну відстань у небі», - додав він.

Експерт прогнозує, що свобода в поїздках буде обмеженою. Не всі країни пускатимуть до себе людей. Разом з тим Нікі Келвін вважає, що через зменшення доходу багато людей не зможуть дозволити собі подорож, а деякі, навпаки, захочуть різко вирватися з карантинних умов й помчать на Мальдіви, Петра, Галапагос, Санторіні, Ангкор-Ват, Гімалаї та Мачу-Пікчу.

Тим не менше, Нікі Келвін не може спрогнозувати, як зміниться вартість квитків. За його словами, з великою ймовірність подорожчає геть усе – авіаквитки, проживання у готелях, обіди в ресторанах.