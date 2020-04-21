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Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 12:14
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Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом

Україна отримала ще понад тисячу упаковок  гідроксихлорохіну, який використовуватимуть для лікування коронавірусної інфекції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що українська держава доотримала ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну. Препарат використовують для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він уточнив, що виробник препарату інший. Ліки планують розділити між регіонами. Нагадаємо, раніше в МОЗ попередили, що українці повинні будуть давати згоду на лікування препаратом.

Як повідомлялось раніше, у Бразилії померли 11 пацієнтів-добровольців, яких лікували препаратом з хлорохіном. В результаті лікарі припинили його випробовувати. За попередніми даними, бразильські  давали людям препарат у різних дозах та у різний час, сподіваючись, що він допоможе у лікування. Всього в експерименті взяла участь 81 людина. 

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