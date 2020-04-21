Заробила мільярд на косметиці – Кайлі Дженнер показала обличчя без мейкапу

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 11:35

Очільниця рейтингу Forbes Кайлі Дженнер була помічена без макіяжу. Королева краси з мільярдом у кармані провідала свою кращу подругу.

Новину передає «Преса України».

22-річна Кайлі Дженнер, яка двічі поспіль очолила рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка, була помічена без мейкапу в Беверлі-Хіллз. Знаменитість вирішила порушити карантин та направилась до подруги Стассі Караніколау.

Папараці зазначили, що вони спочатку не впізнали зірку, однак її видала охорона та розкішний автомобіль Mercedes G-Wagon.

«Кайлі виглядала розслабленою і щасливою і, схоже, насолоджувалась своїм позаштатним виглядом, незважаючи на відсутність яскравого мейкапу», - відзначили журналісти.

Варто зазначити, що знаменитість була боса, а в руках у неї була пачка чіпсів.