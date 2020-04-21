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Очільниця рейтингу Forbes Кайлі Дженнер була помічена без макіяжу. Королева краси з мільярдом у кармані провідала свою кращу подругу.
Новину передає «Преса України».
22-річна Кайлі Дженнер, яка двічі поспіль очолила рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка, була помічена без мейкапу в Беверлі-Хіллз. Знаменитість вирішила порушити карантин та направилась до подруги Стассі Караніколау.
Папараці зазначили, що вони спочатку не впізнали зірку, однак її видала охорона та розкішний автомобіль Mercedes G-Wagon.
«Кайлі виглядала розслабленою і щасливою і, схоже, насолоджувалась своїм позаштатним виглядом, незважаючи на відсутність яскравого мейкапу», - відзначили журналісти.
Варто зазначити, що знаменитість була боса, а в руках у неї була пачка чіпсів.
12:14: Україні передали препарат з хлорохіном – Від нього раніше померли бразильці з коронавірусом
11:35: Заробила мільярд на косметиці – Кайлі Дженнер показала обличчя без мейкапу
10:25: Німець на Ferrari показав, як розважається на карантині
09:18: Аналітики роз’язнили, що відбуватиметься на тлі падіння нафтових цін
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