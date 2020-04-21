В МОЗ оновили статистику щодо хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 10:59

За добу кількість виявлених хворих зросла на 415 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні кількість хворих на коронавірусну інфекцію сягла 6125 осіб. З них 161 летальний випадок та 367 людей одужали.

«За добу зафіксовано 415 нових випадків», - наголосили у міністерстві.

Чернівецька область впевнено наближається до рекордної тисячі хворих. Наразі тут зафіксовано 988 випадків. Слідом за нею стоїть Київ з 892 випадками. В Івано-Франківській області 556 випадків, Тернопільській області 435 випадків.

У Чернігівській, Донецькій та Луганській областях найменше виявлених хворих. 13, 16 та 25 випадків відповідно. У Миколаївській області, де довгий час не фіксували хворих, 41 випадок інфікування.

За даними МОЗ, з початку 2020 року в Україні надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.