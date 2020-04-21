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У Мережі з’явилось відео, на якому видно, як водій розкішного спорткару користується відсутністю на дорозі інших транспортних засобів.
Новину передає «Преса України».
У Німеччині водій Ferrari LaFerrari вирішив скористатися карантином та покататися на майже пустих дорогах. Ролик того, як він мчить зі швидкістю 230 км/год, було викладено у Мережі.
Так, на відео видно, як на спідометрі змінюються числа в бік зростання до 370 км/год, а на фоні чути мотор автомобіля. Ролик зібрав понад 84 000 переглядів у соцмережі Instagram.
До слова, транспортний засіб вартістю близько $2,2 млн побачив на своєму шляху всього авто.
Нагадаємо, у Німеччині прийняли рішення почати відкривати магазини попри те, що в країні зафіксували 147,065 випадків коронавірусної інфекції.
10:25: Німець на Ferrari показав, як розважається на карантині
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