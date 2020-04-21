Українцям передрікли дешевий бензин

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 09:57

Падіння світових цін на нафту та карантин можуть порадувати українських водіїв дешевшим бензином та дизпаливом.

Новину передає «Преса України».

За даними «Консалтингової групи А-95», ціни на бензин та дизпаливо в Україні можуть продовжити зниження. Як зауважили експерти, оптові ціни уже рекордно впали, якщо така ситуація спостерігатиметься й надалі, то скоро українські водії побачать на АЗС приємніші ціни.

Нагадаємо, ціна дизеля в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 14 грн/л. Тим часом середня ціна бензину марки «А-92» в дрібнооптовому сегменті впала нижче 13 грн/л, а бензину «А-95» докотилася до 14,20 грн/л.

Експерти нагадали, з чим пов’язаний такий хід подій. Так, це падіння світових цін на нафту та надлишок пропозиції на тлі карантинних заходів.