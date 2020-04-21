Аналітики роз’язнили, що відбуватиметься на тлі падіння нафтових цін

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 09:18

За словами аналітиків бензин буде дешевим, а авіаперельоти більш вигідними для мандрівників. Однак пандемія коронавірусу не дасть людям насолодитися цим моментом.

Новину передає «Преса України».

Американська нафта WTI розпочала тиждень з встановлення історичної ціни на рівні мінус 37,63 долара за барель. Тим часом еталонна Brent трималась на рівні 25,57 долара за барель. 21 квітня торги WTI з поставкою в травні все ж досягли рівня $1,10 за барель, а Brent з поставкою в червні торгувалася на рівні $25,61 за барель. Американські аналітики пояснили, що зараз відбувається.

Ціна бареля сирої нафти варіюється залежно від таких факторів, як постачання, попит та якість. Поставка пального значно перевищує попит, оскільки коронавірус змусив мільярди людей припинити подорожі. В результаті нафти WTI стало настільки багато, що тепер важко знайти місце для її зберігання. Витрати на зберігання нафти у сховищах теж чималі, тому від неї легше відмовитися на тлі негативної ціни або ж доплатити покупцям, щоб вони її забрали.

«Сховищ немає, тому ціна товару фактично нікчемна. Якщо ціна пішла в мінус, компаніям легше заплатити за вихід з цього всього діла», - заявив Боб Яугер, директор ф'ючерсів Mizuho в Нью-Йорку.

Інший аналітик Том Клоза заявив, що у США травневі ціни на бензин, дизпальне та реактивне паливо й надалі знижуватимуться. Так, американська сім’я буде економити 150-175 доларів на закупках палива.

Для авіакомпаній зниження цін на сировину дозволить здешевити експлуатацію рейсів, які вже майже порожні, оскільки люди залишаються вдома через коронавірус. Аналітик Саванті Сіт Раймонд Джеймс вважає, що попри здешевіння нафти авіакомпанії не збільшать кількість рейсів, адже немає для кого це робити.

Аналітик Кевін Фланаган з Wurytree додав, що пропозиція чорного золота ще довго переважатиме попит.