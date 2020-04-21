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Війна на Донбасі – Втрати понесли обидві сторони

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 08:39
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Війна на Донбасі – Втрати понесли обидві сторони

Українська сторона втратила одного захисника батьківщини. Ще 3 отримали пораненя.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ООС повідомили, що минулої доби російські військові, які тимчасово орудують на Донбасі, 13 разів відкривали вогонь в бік українських захисників. Уже традиційно із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

«Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», - уточнили в ООС.

Українська сторона дала відсіч ворогу.  Однак, не обійшлось без жертв. Один захисник батьківщини загинув та ще 3 отримали поранення. Ворожа сторона теж понесла втрати. Так, у найманців мінус одна одиниця живої сили та ще 3 травмовані.

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