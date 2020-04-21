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Ціна на американську нафту впала нижче нуля

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 08:02
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Ціна на американську нафту впала нижче нуля

Це тривожний знак безпрецедентного глобального енергетичного перенасичення, який виник на тлі пандемії коронавірусу, яка зупинила подорожі та стримулювала економічну активність.

Новину передає «Преса України».

В понеділок, 20 квітня, ф'ючерси на нафту у США вперше впали нижче 0 доларів на тлі пандемії коронавірусу. Так ціна на чорне золото досягла позначки мінус 37,63 долара за барель. Аналітик нафтових ринків Rystad Energy Луїза Діксон заявила, що це є щось безпрецедентне та нереальне.

«Припинення виробництва або ж дороговартісна зупинка виробництва можуть бути для операторів кращим варіантом. Так, це дешевше, ніж платити десятки доларів, щоб позбутися того, що вони виробляють», - зазначила вона.

Тим часом еталонна нафта марки Brent теж просіла у ціні, втративши 2,51 долара, або 9%, й встановившись на рівні 25,57 долара за барель.

  

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