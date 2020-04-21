Ціна на американську нафту впала нижче нуля

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 08:02

Це тривожний знак безпрецедентного глобального енергетичного перенасичення, який виник на тлі пандемії коронавірусу, яка зупинила подорожі та стримулювала економічну активність.

Новину передає «Преса України».

В понеділок, 20 квітня, ф'ючерси на нафту у США вперше впали нижче 0 доларів на тлі пандемії коронавірусу. Так ціна на чорне золото досягла позначки мінус 37,63 долара за барель. Аналітик нафтових ринків Rystad Energy Луїза Діксон заявила, що це є щось безпрецедентне та нереальне.

«Припинення виробництва або ж дороговартісна зупинка виробництва можуть бути для операторів кращим варіантом. Так, це дешевше, ніж платити десятки доларів, щоб позбутися того, що вони виробляють», - зазначила вона.

Тим часом еталонна нафта марки Brent теж просіла у ціні, втративши 2,51 долара, або 9%, й встановившись на рівні 25,57 долара за барель.