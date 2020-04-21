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Китай розмістився на 9 сходинці у списку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometer, Туреччина та Іран перегнали Китай за кількістю хворих на коронавірус. Як відомо, у Китаї відбувся спалах смертоносного вірусу. Наразі тут 82,758 випадків інфікування, з яких 4,632 хворих та 77,123 людей, які одужали.
У Туреччині 90,980 хворих, з яких 2,140 померли та 13,430 одужали. В Ірані 83,505 хворих, 5,209 смертей та 59,273 людини одужали.
Нагадаємо, на першому місці за кількістю хворих США - 792,913. Тут також померли 42,517 людей та 72,389 одужали. Далі у списку йдуть Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія, де 200210, 181228, 155383, 147065, 124743 хворих відповідно.
07:36: Туреччина та Іран перегнали Китай за кількістю випадків COVID-19
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
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