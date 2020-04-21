Туреччина та Іран перегнали Китай за кількістю випадків COVID-19

Аня Мартинюк 21 квітня 2020, 07:36

Китай розмістився на 9 сходинці у списку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometer, Туреччина та Іран перегнали Китай за кількістю хворих на коронавірус. Як відомо, у Китаї відбувся спалах смертоносного вірусу. Наразі тут 82,758 випадків інфікування, з яких 4,632 хворих та 77,123 людей, які одужали.

У Туреччині 90,980 хворих, з яких 2,140 померли та 13,430 одужали. В Ірані 83,505 хворих, 5,209 смертей та 59,273 людини одужали.

Нагадаємо, на першому місці за кількістю хворих США - 792,913. Тут також померли 42,517 людей та 72,389 одужали. Далі у списку йдуть Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія, де 200210, 181228, 155383, 147065, 124743 хворих відповідно.