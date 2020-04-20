Українці на Балі попросилися додому

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Громадяни Україні, які знаходяться на Балі, занепокоїлись, адже повернутися додому в режимі карантину вони не можуть, а життя на остові дороге.
Новину передає «Преса України».
Українка Алла Лобур повідомила журналістам, що на Балі залишаються громадяни України, які хочуть, щоб їх евакуювали додому. Наразі жінка перебуває на острові із сім’єю. За її словами, консули просять її почекати з евакуацією.
«З консульством ситуація така: висить тільки пояснення на сайті. Типу, чекайте, обов'язкова обсервація, а евакуація можлива тільки мінімум за 1000 доларів. Також вони вказали адреси аптек, готелів, які можна зняти. І все. Консул кидає трубку. У мене сім'я - п'ять чоловік. Я взяла кредит на їжу в 75 000 гривен. Більше мені ніхто не дасть», - пожалілась жінка.
Лобур також пояснила, що не змогла покинути Балі за допомогою Катарських авіаліній, оскільки на літак могли сісти люди лише з квитками цих авіаліній. Вартість на них становила 1800 доларів.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
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