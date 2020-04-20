Іспанія не пустить до себе туристів

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 15:16

Іспанія не зможе прийняти у себе іноземних відпочивальників, оскільки пандемія коронавірусу вибила країну з колії.

Новину передає «Преса України».

За даними іспанських ЗМІ, туристи зможуть прибути на відпочинок до Іспанії не раніше 2021 року. Цьогоріч забезпечити мандрівникам гідний та безпечний відпочинок країна не зможе.

Відповідну заяву зробили представники уряду та підприємницьких кіл.

Міністр праці Іспанії Іоланда Діас в свою чергу запевнила, що працівники туристичної галузі не залишаться без роботи. Нагадаємо, в Іспанії 200,210 випадків захворювання на коронавірус. З них 20,852 летальних випадки.