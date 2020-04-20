У Криму COVID-19 виявили у однорічної дівчинки

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ЗМІ повідомили, що її мати повернулась з-за кордону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Севастополі коронавірус виявили у дівчинки віком рік та два місяці. Також відомо, що її мама повернулася з-за кордону. Стан дитини наразі задовільний.
Ще один випадок захворювання у чоловіка, який знаходився в лікарні імені Даші Севастопольської.
«За вихідні два підтверджених діагнози», - відзначили ЗМІ.
Як наголошується, у Севастополі 13 осіб з COVID-19. Ще 5 одужали.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
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