У Криму COVID-19 виявили у однорічної дівчинки

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 14:47

ЗМІ повідомили, що її мати повернулась з-за кордону.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Севастополі коронавірус виявили у дівчинки віком рік та два місяці. Також відомо, що її мама повернулася з-за кордону. Стан дитини наразі задовільний.

Ще один випадок захворювання у чоловіка, який знаходився в лікарні імені Даші Севастопольської.

«За вихідні два підтверджених діагнози», - відзначили ЗМІ.

Як наголошується, у Севастополі 13 осіб з COVID-19. Ще 5 одужали.