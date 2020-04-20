Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 5710 випадків COVID-19 – МОЗ
  • Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн
  • Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху

У Криму COVID-19 виявили у однорічної дівчинки

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 14:47
Версія для друку
У Криму COVID-19 виявили у однорічної дівчинки

ЗМІ повідомили, що її мати повернулась з-за кордону.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 20 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Севастополі коронавірус виявили у дівчинки віком рік та два місяці. Також відомо, що її мама повернулася з-за кордону. Стан дитини наразі задовільний.

Ще один випадок захворювання у чоловіка, який знаходився в лікарні імені Даші Севастопольської.

«За вихідні два підтверджених діагнози», - відзначили ЗМІ.

Як наголошується, у Севастополі 13 осіб з COVID-19. Ще 5 одужали.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції