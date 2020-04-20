В Україну йдуть квітневі дощі

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Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21-го квітня у столиці Укрїани очікується північний поривчастий вітер. Денна температура повітря тут складе +8+10 градусів, опади малоймовірні.
Тим часом на решті території спостерігатиметься помірний, часом поривчастий вітер.
«Дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території - суха погода», - уточнила вона.
Вдень стовпчики термометрів покажуть практично скрізь в Україні +8+13 градусів. Підсумовуючи Діденко зазначила, що у найближчі вихідні в країні побільшає дощів.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
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