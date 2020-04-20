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В Україну йдуть квітневі дощі

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 14:07
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В Україну йдуть квітневі дощі

Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. 

Новину передає «Преса України». 

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 21-го квітня у столиці Укрїани очікується північний поривчастий вітер. Денна температура повітря тут складе +8+10 градусів, опади малоймовірні.

Тим часом на решті території спостерігатиметься помірний, часом поривчастий вітер.

«Дощі ймовірні на Лівобережній Україні. На решті території - суха погода», - уточнила вона.

Вдень стовпчики термометрів покажуть практично скрізь в Україні +8+13 градусів. Підсумовуючи Діденко зазначила, що у найближчі вихідні в країні побільшає дощів.

 

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