Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 13:42

У Центрі екології доріг проаналізували, як карантин допоміг штату Каліфорнія зекономити мільярд доларів за рахунок зменшення кількості автопригод.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, протягом перших 3 тижнів карантину в Каліфорнії кількість ДТП, випадків травматизму та смертей, пов’язаних з аваріями, зменшилися вдвічі. В результаті штат економить $40 млн в день. За весь період карантину штат зекономив приблизно мільярд доларів.

Про це розповіли у Центрі екології доріг Каліфорнійського університету.

Нагадаємо, СШа стоять на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Тут 764,265 випадків інфікування, з яких 40,565 смертельних випадків.