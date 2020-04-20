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У Центрі екології доріг проаналізували, як карантин допоміг штату Каліфорнія зекономити мільярд доларів за рахунок зменшення кількості автопригод.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, протягом перших 3 тижнів карантину в Каліфорнії кількість ДТП, випадків травматизму та смертей, пов’язаних з аваріями, зменшилися вдвічі. В результаті штат економить $40 млн в день. За весь період карантину штат зекономив приблизно мільярд доларів.
Про це розповіли у Центрі екології доріг Каліфорнійського університету.
Нагадаємо, СШа стоять на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Тут 764,265 випадків інфікування, з яких 40,565 смертельних випадків.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
10:06: Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини
09:27: У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей
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