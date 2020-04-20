В Росії створили правила для дачних сусідів

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У Держдумі придумали, як вирішувати спори, які можуть виникати між сусідами на дачних ділянках.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що у Росії збираються змінити правки до Цивільного кодексу. Так, там з’являться права сусідів на дачних ділянках. У Держдумі уже їх розробили.
Це будуть «розумні обмеження для власника земельної ділянки». Про це заявив глава комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашениніков. За його словами, якщо з сусідньої земельної ділянки йтиме дим і буде чути шум, але встановлені нормативи не порушуватимуться, то власник сусідньою ділянки, якому створюють дискомфорт, належить "терпіти" його.
Якщо ж встановлені нормативи при цьому порушуватимуться, то сусід може вимагати усунути порушення.
«Діє загальний принцип: мої права закінчуються там, де починаються права інших», - зазначив Крашениніков.
Він також додав, що нові сусідскі правила передбачають, що власник ділянки не може поглиблювати свою земельну ділянку так, щоб грунт сусідньої ділянки втратив опору, а також споруджувати колодязі, створюючи перешкоду вступу води в сусідній колодязь і так далі.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
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09:27: У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей
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