В Росії створили правила для дачних сусідів

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 13:20

У Держдумі придумали, як вирішувати спори, які можуть виникати між сусідами на дачних ділянках.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що у Росії збираються змінити правки до Цивільного кодексу. Так, там з’являться права сусідів на дачних ділянках. У Держдумі уже їх розробили.

Це будуть «розумні обмеження для власника земельної ділянки». Про це заявив глава комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашениніков. За його словами, якщо з сусідньої земельної ділянки йтиме дим і буде чути шум, але встановлені нормативи не порушуватимуться, то власник сусідньою ділянки, якому створюють дискомфорт, належить "терпіти" його.

Якщо ж встановлені нормативи при цьому порушуватимуться, то сусід може вимагати усунути порушення.

«Діє загальний принцип: мої права закінчуються там, де починаються права інших», - зазначив Крашениніков.

Він також додав, що нові сусідскі правила передбачають, що власник ділянки не може поглиблювати свою земельну ділянку так, щоб грунт сусідньої ділянки втратив опору, а також споруджувати колодязі, створюючи перешкоду вступу води в сусідній колодязь і так далі.