Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 5710 випадків COVID-19 – МОЗ
  • Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн
  • Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху

В Росії створили правила для дачних сусідів

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 13:20
Версія для друку
В Росії створили правила для дачних сусідів

У Держдумі придумали, як вирішувати спори, які можуть виникати між сусідами на дачних ділянках.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що у Росії збираються змінити правки до Цивільного кодексу. Так, там з’являться права сусідів на дачних ділянках. У Держдумі уже їх розробили.

Це будуть «розумні обмеження для власника земельної ділянки». Про це заявив глава комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашениніков. За його словами, якщо з сусідньої земельної ділянки йтиме дим і буде чути шум, але встановлені нормативи не порушуватимуться, то власник сусідньою ділянки, якому створюють дискомфорт, належить "терпіти" його. 

Якщо ж встановлені нормативи при цьому порушуватимуться, то сусід може вимагати усунути порушення.

«Діє загальний принцип: мої права закінчуються там, де починаються права інших», - зазначив Крашениніков. 

Він також додав, що нові сусідскі правила передбачають, що власник ділянки не може поглиблювати свою земельну ділянку так, щоб грунт сусідньої ділянки втратив опору, а також споруджувати колодязі, створюючи перешкоду вступу води в сусідній колодязь і так далі. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції