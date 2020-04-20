В Україні 5710 випадків COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 12:38

В МОЗ попередили, що кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати. У відомстві попередили, що після релігійних свят статистика різко зміниться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 квітня, у прес-службі Міністра охорони здоров’я повідомили, що в Україні 5710 підтверджених випадків інфікування COVID-19. Як наголошується, за добу виявили 261 хворого. Крім того, було проведено 1988 тестів, що пов’язано з великодніми святами.

Так, в Україні 151 смерть від коронавірусної інфекції. Також 359 людей одужали.

«Минулого тижня був приріст випадків захворюваності на COVID-19 у діапазоні від 6,9 до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у четвер, 16 квітня, – 501 особа. Але інкубаційний період коронавірусної хвороби складає до 14 днів, тому цілісну картину порушення карантинних заходів на Вербну неділю можна буде побачити цього тижня», - наголосили у відомстві.

Варто зазначити, що найбільше інфікованих в Чернівецькій області — 906. На другому місці Київ — 850 хворих, на третьому Івано-Франківська область — 512 хворих.