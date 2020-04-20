В Україні 5710 випадків COVID-19 – МОЗ

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В МОЗ попередили, що кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати. У відомстві попередили, що після релігійних свят статистика різко зміниться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 квітня, у прес-службі Міністра охорони здоров’я повідомили, що в Україні 5710 підтверджених випадків інфікування COVID-19. Як наголошується, за добу виявили 261 хворого. Крім того, було проведено 1988 тестів, що пов’язано з великодніми святами.
Так, в Україні 151 смерть від коронавірусної інфекції. Також 359 людей одужали.
«Минулого тижня був приріст випадків захворюваності на COVID-19 у діапазоні від 6,9 до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у четвер, 16 квітня, – 501 особа. Але інкубаційний період коронавірусної хвороби складає до 14 днів, тому цілісну картину порушення карантинних заходів на Вербну неділю можна буде побачити цього тижня», - наголосили у відомстві.
Варто зазначити, що найбільше інфікованих в Чернівецькій області — 906. На другому місці Київ — 850 хворих, на третьому Івано-Франківська область — 512 хворих.
13:42: Завдяки карантину Каліфорнія економить на аваріях $40 млн в день
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
10:06: Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини
09:27: У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей
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