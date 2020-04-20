Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 11:57

Лікарі, які змушені надавати допомогу хворим з коронавірусом, заявили, що їм не вистачає захисних костюмів. Так, вони попередили, що можуть відмовитись надавати допомогу хворим задля збереження власного життя.

Новину передає «Преса України».

За даними британських ЗМІ, у Великій Британії лікарі, які залучені до надання допомоги хворим з COVID-19, попередили, що можуть припинити рятувати людей. Вони нагадали, що у лікарнях не вистачає захисних костюмів для роботи з інфікованими.

Медики також нагадали, що на тлі таких подій щонайменше 80 медпрацівників уже померли. Тим часом представники медустанов пояснюють, що нестача необхідного захисту дійсно змусить лікарів приймати важке рішення – врятуватись самим чи ж допомогти пацієнтам.

Відомо, що наразі країна очікує 400 000 захисних костюмів з Туреччини. Доставка затримується. Наявні костюми можуть закінчитися впродовж декількох днів.

Станом на 20 квітня у країні 120,067 випадків інфікування людей. Кількість пацієнтів, які померли - 16,060. Інформації про пацієнтів, які одужали від коронавірусу, немає.