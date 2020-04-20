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Лікарі, які змушені надавати допомогу хворим з коронавірусом, заявили, що їм не вистачає захисних костюмів. Так, вони попередили, що можуть відмовитись надавати допомогу хворим задля збереження власного життя.
Новину передає «Преса України».
За даними британських ЗМІ, у Великій Британії лікарі, які залучені до надання допомоги хворим з COVID-19, попередили, що можуть припинити рятувати людей. Вони нагадали, що у лікарнях не вистачає захисних костюмів для роботи з інфікованими.
Медики також нагадали, що на тлі таких подій щонайменше 80 медпрацівників уже померли. Тим часом представники медустанов пояснюють, що нестача необхідного захисту дійсно змусить лікарів приймати важке рішення – врятуватись самим чи ж допомогти пацієнтам.
Відомо, що наразі країна очікує 400 000 захисних костюмів з Туреччини. Доставка затримується. Наявні костюми можуть закінчитися впродовж декількох днів.
Станом на 20 квітня у країні 120,067 випадків інфікування людей. Кількість пацієнтів, які померли - 16,060. Інформації про пацієнтів, які одужали від коронавірусу, немає.
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
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