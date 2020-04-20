Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус 11:57
Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків 11:21
Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини 10:06
У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей 09:27
Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим 08:09
Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку» 19:58
До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин 17:45
Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі 17:13
В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи 16:28
Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву 14:17
Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай 13:43
Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн 12:29
Дело Шайтанова: кому понадобилось разыгрывать "спектакль" с арестом генерала СБУ? 11:04
28-річна Фарра Абрахам продемонструвала черговий карантинний образ разом з дочкою та двома песиками.
Новину передає «Преса України».
Американська телеведуча Фарра Абрахам разом з дочкою Софією були помічені на прогулянці. 28-річна знаменитість та її 11-дочка були одягнені в яскраві светри з бахромою та однакові захисні маски.
Крім того, вони взяли з собою двох песиків, Бу та Кекса, яких вони пофарбували у рожевий та блакитний кольори. Домашнім улюбленцям також виділили модні жилети. Не помітити таких кадрів під час карантинних заходів було неможливо.
Варто зазначити, що Фарра Абрахам не вперше хизується карантинним виглядом.
Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що Фарру Абрахам раніше критикували за жорстоке поводження з тваринами. Як відомо, у 2018 році помер померанський шпіц знаменитості на кличку Блу. Абрахам заявила, що впустила пса й через падіння він загинув. Згодом вона додала, що у Блу були ускладнення зі здоров’ям.
11:57: Лікарі попередили, що можуть припинити надавати допомогу хворим на коронавірус
11:21: Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків
10:06: Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини
09:27: У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей
08:09: Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.