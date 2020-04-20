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Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 11:21
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Американська телезірка вигуляла яскраву маску та фарбованих песиків

28-річна Фарра Абрахам продемонструвала черговий карантинний образ разом з дочкою та двома песиками.

Новину передає «Преса України».

Американська телеведуча Фарра Абрахам разом з дочкою Софією були помічені на прогулянці. 28-річна знаменитість та її 11-дочка були одягнені в яскраві светри з бахромою та однакові захисні маски. 

Крім того, вони взяли з собою двох песиків, Бу та Кекса, яких вони пофарбували у рожевий та блакитний кольори. Домашнім улюбленцям також виділили модні жилети. Не помітити таких кадрів під час карантинних заходів було неможливо.

Варто зазначити, що Фарра Абрахам не вперше хизується карантинним виглядом.

Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що Фарру Абрахам раніше критикували за жорстоке поводження з тваринами. Як відомо, у 2018 році помер померанський шпіц знаменитості на кличку Блу. Абрахам заявила, що впустила пса й через падіння він загинув. Згодом вона додала, що у Блу були ускладнення зі здоров’ям.

 

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