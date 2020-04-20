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Коронавірус шкодить не лише легеням - Jerusalem Post

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 10:38
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Коронавірус шкодить не лише легеням - Jerusalem Post

Лікарі схиляються до думки, що коронавірус небезпечніший, ніж вважалось раніше. Так, він «б’є» не лише по легеням.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Jerusalem Post, яке опублікувало заяву кардіолога з Єльського університету Харлана Крумгольца, коронавірус небезпечний не лише тим, що вражає легені. За його словами, Covid-19 окрім дихання впливає на серце, печінку, нирки, мозок, ендокринну і кровоносну системи.

Тим часом директор з інфекційних хвороб в лікарні принцеси Маргарет в Гонконзі Оуен Цанг Так-інь нагадав, що у пацієнтів з Covid-19 спостерігається зниження функції легень на 20-30%.

Інший кардіолог Жжозеф Бреннан додав, що коронавірус матиме довгострокові наслідки для здоров'я людини. Нагадаємо, у США продовжують звинувачувати Китай у штучному створенні коронавірусу. 

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