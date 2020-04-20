Коронавірус шкодить не лише легеням - Jerusalem Post

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Лікарі схиляються до думки, що коронавірус небезпечніший, ніж вважалось раніше. Так, він «б’є» не лише по легеням.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Jerusalem Post, яке опублікувало заяву кардіолога з Єльського університету Харлана Крумгольца, коронавірус небезпечний не лише тим, що вражає легені. За його словами, Covid-19 окрім дихання впливає на серце, печінку, нирки, мозок, ендокринну і кровоносну системи.
Тим часом директор з інфекційних хвороб в лікарні принцеси Маргарет в Гонконзі Оуен Цанг Так-інь нагадав, що у пацієнтів з Covid-19 спостерігається зниження функції легень на 20-30%.
Інший кардіолог Жжозеф Бреннан додав, що коронавірус матиме довгострокові наслідки для здоров'я людини. Нагадаємо, у США продовжують звинувачувати Китай у штучному створенні коронавірусу.
10:06: Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини
09:27: У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей
08:09: Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим
19:58: Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку»
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