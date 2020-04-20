Коронавірус шкодить не лише легеням - Jerusalem Post

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 10:38

Лікарі схиляються до думки, що коронавірус небезпечніший, ніж вважалось раніше. Так, він «б’є» не лише по легеням.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Jerusalem Post, яке опублікувало заяву кардіолога з Єльського університету Харлана Крумгольца, коронавірус небезпечний не лише тим, що вражає легені. За його словами, Covid-19 окрім дихання впливає на серце, печінку, нирки, мозок, ендокринну і кровоносну системи.

Тим часом директор з інфекційних хвороб в лікарні принцеси Маргарет в Гонконзі Оуен Цанг Так-інь нагадав, що у пацієнтів з Covid-19 спостерігається зниження функції легень на 20-30%.

Інший кардіолог Жжозеф Бреннан додав, що коронавірус матиме довгострокові наслідки для здоров'я людини. Нагадаємо, у США продовжують звинувачувати Китай у штучному створенні коронавірусу.