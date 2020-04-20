Палили в ліжку – На Чернігівщині під час пожежі загинули 3 людини

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Полум’я охопило будинок в селі Ховми, в якому знаходилась сім’я. Вижити не вдалось нікому.
Новину передає «Преса України».
У селі Ховми Борзнянського району Чернігівської області сталась пожежа в будинку. На жаль, три людини загинули. Пожежники встановили, що причиною виникнення пожежі стало куріння чоловіка в ліжку.
У прес-службі Нацполіції Чернігівської області зазначили, що пожежники ліквідували вогонь за годину. У будинку були виявлені тіла подружжя та їх дорослого сина. Усі люди загинули від гострого отруєння окисом вуглецю.
«Попередньо причиною пожежі стала необережність при палінні в ліжку одного з чоловіків», - наголошується в повідомленні.
Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).
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