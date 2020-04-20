У Канаді стоматолог у поліцейській формі розстріляв 16 людей

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 09:27

На жаль, жертвами вбивці стали 16 людей. В тому числі жінка-поліцейська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що в ніч з суботи на неділю у Новій Шотландії, Канада, озброєний чоловік розстріляв людей. Кількість жертв становить 16 осіб. З них одна жінка-поліцейська.

За даними іноземних ЗМІ, вбивцею є 51-річний канадський стоматолог Габріель Вортман, який був переодягнений у поліцейського. Також він замаскував свій автомобіль під поліцейський крейсер. Для вбивства 16 людей йому знадобилось 12 годин.

За словами поліції, зловмисник роз’їжджав Новою Шотландією, видаючи себе за офіцера, та просто розстрілював людей, які траплялись йому на шляху. Спочатку поліція оголосила, що заарештувала Вортмана на станції технічного обслуговування в Енфілді, що знаходиться неподалік від Галіфаксу, але згодом заявила, що він помер. Деталі його смерті не розголошуються.

Влада провінції вважає, що Вортман, можливо, націлив своїх перших жертв, але потім почав нападати випадковим чином. Варто зазначити, що масові розстріли відносно рідкісні в Канаді, де більш жорсткі закони щодо контролю над в’язнями, ніж у США. Прем'єр-міністр Нової Шотландії Стівен Макнейл заявив, що це «один з найбільш безглуздих актів насильства в історії провінції».