Післяпасхальний курс – Гривня різко зміцниться

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Експерти також дали пораду українцям, які вирішать купити або продати долари.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 21 квітня. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют, долара та євро, 13 та 20 копійок відповідно. Так, курс долара становитиме 27,07 грн, євро - 29,42 грн.
Тим часом українські експерти схиляються до думки, що українцям, які мають іноземну валюту, краще її притримати або ще й докупити.
«Курс має продовжити зниження ще на 15-20 копійок, ближче до 27 гривень», – зазначив експерт Андрій Шевчишин.
Позбутися валюти експерт радить одразу після Великодня. За його прогнозом, курс долара у ці дні буде вище, чим ближче до травневих свят.
08:09: Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим
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17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
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