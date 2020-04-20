Післяпасхальний курс – Гривня різко зміцниться

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 08:49

Експерти також дали пораду українцям, які вирішать купити або продати долари.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 21 квітня. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют, долара та євро, 13 та 20 копійок відповідно. Так, курс долара становитиме 27,07 грн, євро - 29,42 грн.

Тим часом українські експерти схиляються до думки, що українцям, які мають іноземну валюту, краще її притримати або ще й докупити.

«Курс має продовжити зниження ще на 15-20 копійок, ближче до 27 гривень», – зазначив експерт Андрій Шевчишин.

Позбутися валюти експерт радить одразу після Великодня. За його прогнозом, курс долара у ці дні буде вище, чим ближче до травневих свят.