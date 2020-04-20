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Післяпасхальний курс – Гривня різко зміцниться

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 08:49
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Післяпасхальний курс – Гривня різко зміцниться

Експерти також дали пораду українцям, які вирішать купити або продати долари. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 21 квітня. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют, долара та євро, 13 та 20 копійок відповідно. Так, курс долара становитиме 27,07 грн, євро - 29,42 грн.

Тим часом українські експерти схиляються до думки, що українцям, які мають іноземну валюту, краще її притримати або ще й докупити.

«Курс має продовжити зниження ще на 15-20 копійок, ближче до 27 гривень», – зазначив експерт Андрій Шевчишин.

Позбутися валюти експерт радить одразу після Великодня. За його прогнозом, курс долара у ці дні буде вище, чим ближче до травневих свят.

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