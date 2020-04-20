Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим 08:09
Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку» 19:58
До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин 17:45
Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі 17:13
В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи 16:28
Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву 14:17
Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай 13:43
Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн 12:29
Дело Шайтанова: кому понадобилось разыгрывать "спектакль" с арестом генерала СБУ? 11:04
Актори люблять Голлівуд й Зеленський співатиме під дудку Америки - політолог 14:58
Під час карантину українці почали частіше орендувати розкішні авто 14:36
На Великдень у більшості областей України буде суха погода 13:56
Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху 13:19
Відомий молодий та поки ще непереможний боєць змішаного стилю також заявив, що не планує залишатися на ринзі довго.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Паулу Коста зробив важливу заяву. За його словами, він переймається з приводу свого здоров’я, читає відповідну літературу та навіть вирішив заповісти свій мозок вченим.
За словами 28-річного Коста, бійці зазвичай отримують удари в голову, тому він хоче завершити свою спортивну кар’єру в 36 років. До цього часу він хоче зібрати усі існуючі титули.
«Ми знаємо, що мозок складається з клітин, які не відновлюються. Їх можна тільки втратити. З віком їх кількість падає, рефлекси погіршуються. Я читаю про це. Я хотів би відбути в спорті якомога швидше, виграти все, що можна. Коли мене не стане, хотів би, щоб мій головний мозок дістався вченим», - заявив спортсмен.
Паулу Коста також пояснив, чому хоче передати мозок для вивчення. За його словами, медики мають зовсім мало даних про пошкодження мозку в поєдинках MMA. До слова, у Коста 13 перемог в 13 поєдинках.
08:09: Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим
19:58: Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку»
17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.