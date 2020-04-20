Бразильський боєць вирішив віддати свій мозок для дослідження вченим

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 08:09

Відомий молодий та поки ще непереможний боєць змішаного стилю також заявив, що не планує залишатися на ринзі довго.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Паулу Коста зробив важливу заяву. За його словами, він переймається з приводу свого здоров’я, читає відповідну літературу та навіть вирішив заповісти свій мозок вченим.

За словами 28-річного Коста, бійці зазвичай отримують удари в голову, тому він хоче завершити свою спортивну кар’єру в 36 років. До цього часу він хоче зібрати усі існуючі титули.

«Ми знаємо, що мозок складається з клітин, які не відновлюються. Їх можна тільки втратити. З віком їх кількість падає, рефлекси погіршуються. Я читаю про це. Я хотів би відбути в спорті якомога швидше, виграти все, що можна. Коли мене не стане, хотів би, щоб мій головний мозок дістався вченим», - заявив спортсмен.

Паулу Коста також пояснив, чому хоче передати мозок для вивчення. За його словами, медики мають зовсім мало даних про пошкодження мозку в поєдинках MMA. До слова, у Коста 13 перемог в 13 поєдинках.