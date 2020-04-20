Франція почала послаблювати карантинні обмеження

Аня Мартинюк 20 квітня 2020, 07:36

Влада країни дозволить відвідувати будинки престарілих.

Новину передає «Преса України».

Відсьогодні, 20 квітня, у Франції послаблюють деякі карантинні обмеження. Зокрема, французам та гостям країни дозволять відвідувати будинки для літніх людей, а також притулки. Відповідну заяву напередодні зробив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран та прем’єр-міністр Едуард Філіп.

Варто зазначити, що відвідувати людей у місцях для престарілих можуть двоє родичів. Фізичний контакт все ще буде заборонено.

Тим часом заклади харчування та готелі у Франції будуть закритими. Нагадаємо, Франція з 152,894 хворими на коронавірус стоїть на четвертому місці у світі. Тут також зафіксовано 19,718 смертей.