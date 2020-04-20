Франція почала послаблювати карантинні обмеження

Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку» 19:58
До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин 17:45
Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі 17:13
В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи 16:28
Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву 14:17
Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай 13:43
Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн 12:29
Дело Шайтанова: кому понадобилось разыгрывать "спектакль" с арестом генерала СБУ? 11:04
Актори люблять Голлівуд й Зеленський співатиме під дудку Америки - політолог 14:58
Під час карантину українці почали частіше орендувати розкішні авто 14:36
На Великдень у більшості областей України буде суха погода 13:56
Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху 13:19
ВООЗ порадила ЄС обмежити продаж алкоголю під час карантину 12:41
В МОЗ повідомили про понад півтисячі нових випадків COVID-19 12:00
Влада країни дозволить відвідувати будинки престарілих.
Новину передає «Преса України».
Відсьогодні, 20 квітня, у Франції послаблюють деякі карантинні обмеження. Зокрема, французам та гостям країни дозволять відвідувати будинки для літніх людей, а також притулки. Відповідну заяву напередодні зробив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран та прем’єр-міністр Едуард Філіп.
Варто зазначити, що відвідувати людей у місцях для престарілих можуть двоє родичів. Фізичний контакт все ще буде заборонено.
Тим часом заклади харчування та готелі у Франції будуть закритими. Нагадаємо, Франція з 152,894 хворими на коронавірус стоїть на четвертому місці у світі. Тут також зафіксовано 19,718 смертей.
19:58: Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку»
17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
17:13: Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі
16:28: В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.