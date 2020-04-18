Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку»

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 19:58

56-річний Джефф Безос продовжує інвестувати в нерухомість у місті, яке називають «Велике яблуко».

Новину передає «Преса України».

Найбагатший чоловік у світі, Джефф Безос, придбав 3-кімнатну квартиру площею 279 квадратних метрів у «Великому яблуку». Так, як відомо, називають Нью-Йорк. За даними американських ЗМІ, мільярдер заплатив за чергову нерухомість 16 мільонів доларів.

«Для нього це все одно, що кинути копійку у фонтан», - жартівливо відзначили журналісти.

За словами експертів, Безос переплатив. Тим не менше, покупка була обдуманою. Так, його нові апартаменти знаходяться у будівлі, де він раніше купив три квартири.

До слова, акції компанії Безоса Amazon зросли під час пандемії коронавірусу до 138,5 мільярда доларів. Варто зазначити також, що нещодавно він пожертвував $10 млрд для боротьби зі зміною клімату.