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56-річний Джефф Безос продовжує інвестувати в нерухомість у місті, яке називають «Велике яблуко».
Новину передає «Преса України».
Найбагатший чоловік у світі, Джефф Безос, придбав 3-кімнатну квартиру площею 279 квадратних метрів у «Великому яблуку». Так, як відомо, називають Нью-Йорк. За даними американських ЗМІ, мільярдер заплатив за чергову нерухомість 16 мільонів доларів.
«Для нього це все одно, що кинути копійку у фонтан», - жартівливо відзначили журналісти.
За словами експертів, Безос переплатив. Тим не менше, покупка була обдуманою. Так, його нові апартаменти знаходяться у будівлі, де він раніше купив три квартири.
До слова, акції компанії Безоса Amazon зросли під час пандемії коронавірусу до 138,5 мільярда доларів. Варто зазначити також, що нещодавно він пожертвував $10 млрд для боротьби зі зміною клімату.
19:58: Джефф Безос придбав трикімнатну квартиру у «Великому яблуку»
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