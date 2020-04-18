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Озвучена березнева зарплата президента Зеленського

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 19:24
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Озвучена березнева зарплата президента Зеленського

У прес-службі Офісу президента відповіли на запитання, скільки заробляє український лідер.

Новину передає «Преса України».

Журналісти «Українських Новин» поцікавились, яку зарплату отримав український лідер Володимир Зеленський за перший карантинний місяць. Тобто березень. У прес-службі Офісу президента відповіли, що Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень. 

Така сума була нарахована з урахуванням податкових зборів.

До слова, у лютому український президент отримав стільки ж. Так, оклад Зеленського 28 тисяч гривень, з яких 5 460 гривень - податки і збори. Нагадаємо, надбавки та премії для президента не передбачаються.

Як повідомлялось раніше, перша зарплата генпрокурора України Ірини Венедиктової склала 73 033 гривні. Стільки їй нарахували за одинадцять робочих днів березня.

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