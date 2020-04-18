Facebook додасть «коронавірусні» емоції

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Користувачі найпопулярнішої соцмереж у світі зможуть ділитися новими смайликами. Стало відомо, що вони означають.
Новину передає «Преса України».
У соцмережі Facebook з'являться нові смайли-емоції «турбота». Соцгігант вирішив додати їх на тлі нелегких часів, викликаних пандемією коронавірусної інфекції.
«Ми сподіваємось, що ці емоції будуть для людей додатковим способом виявити свою підтримку під час кризи COVID19», - відзначили в повідомленні представники Facebook.
Так, один смайлик обнімає серце, інший смайл – фіолетове серце, що б’ється. Остання емоція доступна відсьогодні, а от перша буде доступна на наступному тижні.
Як відомо, карантинні заходи передбачають перебування вдома, тому соцмережі стали одним з найпопулярніших способів підтримки контактів з людьми.
17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
17:13: Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі
16:28: В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи
14:17: Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву
13:43: Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай
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