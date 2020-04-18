Сильний землетрус сколихнув острови Японії

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Підземні поштовхи мали магнітуду 6,0. На щастя, обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 квітня, стало відомо, що потужний землетрус сколихнув острови Огасавара, що на південь від материкової території Японії. Японське метеорологічне агентство спочатку заявляло, що землетрус був магнітудою 6,9. Пізніше агентство вказало величину як 6,0.
Землетрус був зосереджений у Тихому океані, приблизно в 885 кілометрах на південь від Шизуки, Японія, на захід від островів Огасавара, які також відомі як Бонінські острови.
Епіцентр землетрусу був глибиною 490 кілометрів. Загрози цунамі не було. Повідомлень про пошкодження чи травмування людей не надходило.
17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
17:13: Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі
16:28: В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи
14:17: Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву
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