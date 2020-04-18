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Відома американська співачка Леді Гага зібрала ряд відомих виконавців, щоб провести онлайн концерт для слухачів у всьому світі.
Новину передає «Преса України».
Співачка Леді Гага організувала всезірковий концерт, який встигли прозвати коронавірусним, адже він проводитиметься онлайн сьогодні, 18 квітня, о 21:00. Як відомо, Гага була змушена затримати випуск власного альбому на тлі спалаху. Тепер вона організувала концерт «Єдиний світ: Разом вдома» разом із платформою соціальних дій Global Citizen та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
До концерту приєднаються Пол Маккартні, Біллі Ейліш, Ліццо, Каміла Кабелло, Тейлор Свіфт, Джон Легенд та багато інших. Варто зазначити, що безкоштовний концерт можна буде подивитися на YouTube, Facebook, Twitter, Twitch та Instagram.
Адаптована версія концерту, в якій будуть представлені ексклюзивні виступи ряду артистів з Великої Британії, вийде в ефір BBC One з 19:15 до 21:15 в неділю 19 квітня.
17:45: До старту безкоштовного онлайн концерту Леді Гага залишилось декілька годин
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