Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі

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У Мережі активно обговорюють скупчення людей біля церков у Дніпрі. Так, небайдужі українці обурились, що люди ігнорують карантинні заходи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 квітня, у Мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано натовпи біля церков у місті Дніпро. На жаль, віряни вирішили проігнорувати рекомендацію святкувати Великдень вдома у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Зокрема біля Свято-Троїцького собору РПЦ надвечір 17 квітня люди вирішили долучитися до служби. На відео видно, що ніхто не дотримувався дистанції й лише декілька людей прийшли до церкви у захисних масках.
«Ось вам і карантин. Мало вам 159 інфікованих у Печерській Лаврі? Хочете, щоб півміста заразилось?» - відзначили у дописі до відео.
За попередніми даними, очевидець події викликав поліцію, щоб та відреагувала на недотримання карантинного режиму. Чоловік також поцікавився, чи покарають винних. У Райвідділі запевнили, що слідчі відкрили кримінальну справу.
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