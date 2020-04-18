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В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 16:28
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В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи

Особливий поліцейський може залякати хулігана гучномовцем, сльозогінним газом та навіть сіткометом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня, в Лізі оборонних підприємств повідомили про створення робота-поліцейського. Його основною задачею буде боротьба з агресивно налаштованими демонстрантами та хуліганами. Відомо, що проект розробили на базі платформи "Скорпіон".

Робот має сіткомет, стробоскоп-мигалку, монітор, гучномовець, тепловзор, датчик геолокації та камеру. Він також може «вистрілити» сльозогінним газом.

«Роботизована електрична платформа «Робот-поліцейський» передбачає гібридне використання, і може управлятися як безпосередньо людиною, яка стоїть на платформі за допомогою дистанційного і автономного управління», - зазначено в повідомленні. 

Робота можна використовувати дистанційно. А саме за допомогою мобільного додатку, за допомогою жестів, з комп’ютера диспетчера.

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