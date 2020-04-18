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Особливий поліцейський може залякати хулігана гучномовцем, сльозогінним газом та навіть сіткометом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 квітня, в Лізі оборонних підприємств повідомили про створення робота-поліцейського. Його основною задачею буде боротьба з агресивно налаштованими демонстрантами та хуліганами. Відомо, що проект розробили на базі платформи "Скорпіон".
Робот має сіткомет, стробоскоп-мигалку, монітор, гучномовець, тепловзор, датчик геолокації та камеру. Він також може «вистрілити» сльозогінним газом.
«Роботизована електрична платформа «Робот-поліцейський» передбачає гібридне використання, і може управлятися як безпосередньо людиною, яка стоїть на платформі за допомогою дистанційного і автономного управління», - зазначено в повідомленні.
Робота можна використовувати дистанційно. А саме за допомогою мобільного додатку, за допомогою жестів, з комп’ютера диспетчера.
17:13: Не вірять в коронавірус – Віряни скупчились біля церков у Дніпрі
16:28: В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи
14:17: Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву
13:43: Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай
12:29: Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн
11:04: Дело Шайтанова: кому понадобилось разыгрывать "спектакль" с арестом генерала СБУ?
14:58: Актори люблять Голлівуд й Зеленський співатиме під дудку Америки - політолог
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