В Україні з агресивними мітингувальниками розбиратимуться поліцейські-роботи

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 16:28

Особливий поліцейський може залякати хулігана гучномовцем, сльозогінним газом та навіть сіткометом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня, в Лізі оборонних підприємств повідомили про створення робота-поліцейського. Його основною задачею буде боротьба з агресивно налаштованими демонстрантами та хуліганами. Відомо, що проект розробили на базі платформи "Скорпіон".

Робот має сіткомет, стробоскоп-мигалку, монітор, гучномовець, тепловзор, датчик геолокації та камеру. Він також може «вистрілити» сльозогінним газом.

«Роботизована електрична платформа «Робот-поліцейський» передбачає гібридне використання, і може управлятися як безпосередньо людиною, яка стоїть на платформі за допомогою дистанційного і автономного управління», - зазначено в повідомленні.

Робота можна використовувати дистанційно. А саме за допомогою мобільного додатку, за допомогою жестів, з комп’ютера диспетчера.